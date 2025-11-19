Sex, 21 de Novembro

Timbu

Náutico: aclamação de Bruno Becker acelera processos internos

Pleito do Timbu será realizado no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, nos Aflitos

Bruno Becker, presidente do NáuticoBruno Becker, presidente do Náutico - Foto: Felipe Ribeiro/FolhaPE

O fato do Náutico estar às vésperas de concretizar a aclamação do presidente Bruno Becker para um novo biênio, em 2026-2027, tem sido visto com otimismo pela direção alvirrubra. Durante o lançamento da chapa 'Náutico do Futuro', nesta quarta-feira (19), o mandatário e único candidato ao pleito do dia 30 de novembro ressaltou a necessidade de "pensar grande, mas com responsabilidade". 

Becker será aclamado para mais um mandato como presidente após Pablo Vitório, da chapa de oposição 'Náutico Unido", retirar a candidatura. Questionado que diferença faz no planejamento do clube a aclamação, o presidente afirmou que os processos internos tendem a ser acelerados. 

"Teremos mais celeridade em algumas pautas. Por exemplo, nós estamos no processo de mudança do fornecedor de material esportivo e, se houvesse o bate-chapa, essa questão teria que ir ao Conselho, por se tratar de um contrato a partir de 2026. Portanto, a gente ganha celeridade em várias pautas - incluindo renovações e contratações de jogadores", afirmou.

Responsabilidade

'Pensar grande, mas com os pés no chão' é a ideia central da nova gestão de Bruno Becker. Na apresentação da chapa, a diretoria ressaltou a necessidade de pensar o clube para além do biênio, plantando o que determinará a saúde financeira do Náutico, além da força esportiva e institucional nos próximos anos.   

"Precisamos pensar na grandeza e no potencial do Náutico. Muitas vezes desperdiçamos isso em vários sentidos. Aqui estou falando enquanto time de futebol, equipamento, mas posso citar o exemplo do Centro de Treinamento. Nós temos uma área valiosa, um aparelho que pode ser trabalhado de outra forma, sempre em benefício do clube", exemplificou. 

Do ponto de vista administrativo, a direção prometeu investir em governança, transparência e profissionalização. Entre alguns dos pilares apresentados, foram destacados a "implementação de uma reforma administrativa, publicação de relatórios financeiros mensais e a criação de um Conselho de Governança do Executivo". 

Sustentabilidade 

Ainda no âmbito de gestão financeira e sustentabilidade, a gestão apontou que pretende acabar com os "ciclos de dívidas" e iniciar um período de receitas contínuas ao "aprovar e dar sequência ao plano da Recuperação judicial, criar projetos comerciais para ativos do clube, implementar plano financeiro/orçamentário e criar plano de valorização do patrimônio do clube".

 

 

