Timbu Náutico: aclamação de Bruno Becker acelera processos internos Pleito do Timbu será realizado no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, nos Aflitos

O fato do Náutico estar às vésperas de concretizar a aclamação do presidente Bruno Becker para um novo biênio, em 2026-2027, tem sido visto com otimismo pela direção alvirrubra. Durante o lançamento da chapa 'Náutico do Futuro', nesta quarta-feira (19), o mandatário e único candidato ao pleito do dia 30 de novembro ressaltou a necessidade de "pensar grande, mas com responsabilidade".

Becker será aclamado para mais um mandato como presidente após Pablo Vitório, da chapa de oposição 'Náutico Unido", retirar a candidatura. Questionado que diferença faz no planejamento do clube a aclamação, o presidente afirmou que os processos internos tendem a ser acelerados.

"Teremos mais celeridade em algumas pautas. Por exemplo, nós estamos no processo de mudança do fornecedor de material esportivo e, se houvesse o bate-chapa, essa questão teria que ir ao Conselho, por se tratar de um contrato a partir de 2026. Portanto, a gente ganha celeridade em várias pautas - incluindo renovações e contratações de jogadores", afirmou.

Responsabilidade



'Pensar grande, mas com os pés no chão' é a ideia central da nova gestão de Bruno Becker. Na apresentação da chapa, a diretoria ressaltou a necessidade de pensar o clube para além do biênio, plantando o que determinará a saúde financeira do Náutico, além da força esportiva e institucional nos próximos anos.

"Precisamos pensar na grandeza e no potencial do Náutico. Muitas vezes desperdiçamos isso em vários sentidos. Aqui estou falando enquanto time de futebol, equipamento, mas posso citar o exemplo do Centro de Treinamento. Nós temos uma área valiosa, um aparelho que pode ser trabalhado de outra forma, sempre em benefício do clube", exemplificou.

Do ponto de vista administrativo, a direção prometeu investir em governança, transparência e profissionalização. Entre alguns dos pilares apresentados, foram destacados a "implementação de uma reforma administrativa, publicação de relatórios financeiros mensais e a criação de um Conselho de Governança do Executivo".

Sustentabilidade



Ainda no âmbito de gestão financeira e sustentabilidade, a gestão apontou que pretende acabar com os "ciclos de dívidas" e iniciar um período de receitas contínuas ao "aprovar e dar sequência ao plano da Recuperação judicial, criar projetos comerciais para ativos do clube, implementar plano financeiro/orçamentário e criar plano de valorização do patrimônio do clube".

