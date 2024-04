A- A+

ALÉM DA RIVALIDADE Náutico adere à campanha "Salve Thiaguinho Souza" e vai doar renda do jogo contra o Ypiranga Aos 5 anos, Thiaguinho, torcedor do Santa Cruz, é portador da Distrofia Muscular de Duchenne

Uma ação que ultrapassa as barreiras da rivalidade. O Náutico anunciou, nesta sexta-feira (19), que a renda do jogo contra o Ypiranga, no dia 4 de maio, nos Aflitos, será revertida para a campanha "Salve Thiaguinho Souza", organizada pela família da criança tricolor Thiago Souza, de cinco anos.

Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por episódios de violências protagonizados pela torcida organizada na temporada passada, no jogo contra o Confiança, o Timbu irá estrear na Série C neste domingo (21) de portões fechados. Com a redução da punição, a segunda partida, contra o Ypiranga, será realizada com público restrito: apenas crianças, mulheres e pessoas com deficiências terão entrada permitida nos Aflitos.

Inicialmente, a entrada do jogo seria gratuita. Agora, o ingresso custará R$ 5, e toda a renda do jogo será revertida para colaborar com o tratamento de Thiaguinho. Além do valor, uma camisa do time alvirrubro será leiloada para ajudar na arrecadação.

"Isso é muito mais que futebol. É uma vida que está em jogo. Estamos com você, Thiaguinho", escreveu o clube pernambucano nas redes sociais.

Recebemos hoje aqui nos Aflitos a presença do pequeno Thiaguinho. Uma criança de apenas 5 anos, mas que já trava uma grande batalha pela vida.



A história de Thiaguinho

Em setembro de 2023, Thiaguinho foi diagnosticado com a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença neuromuscular genética caracterizada por um distúrbio degenerativo e irreversível no tecido muscular, atingindo, principalmente, a musculatura esquelética que reveste totalmente o esqueleto e se encontra fixada aos ossos.

Com o diagnóstico, os pais de Thiago tiveram conhecimento do Elevidys, uma terapia gênica recombinante usada para o tratamento da distrofia muscular. Porém, o medicamento não tem aprovação da Anvisa para ser comercializado no Brasil, sendo disponibilizado apenas nos Estados Unidos, no valor de R$ 15 milhões.

Saiba como ajudar

Para conseguir o valor do tratamento, os pais de Thiago organizaram campanhas nas redes sociais visando a arrecadação de valor para cobrir os custos, estimados em R$ 15 milhões. Para colaborar com o tratamento, os interessados podem efetuar as doações através do Pix ou vaquinha oficial.

Vaquinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/a-vida-de-thiaguinho-souza

Pix: [email protected]

Ananda Souza: (81) 99899-2627

