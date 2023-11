Náutico adia reapresentação do elenco para o dia 11 de dezembro

A- A+

O Náutico fez uma alteração na data da reapresentação do clube para a pré-temporada 2024. Marcada inicialmente para ocorrer no dia 4 de dezembro, os trabalhos agora começarão no dia 11 do mesmo mês. A mudança, de acordo com o Timbu, foi tomada após ser avaliado o custo benefício da apresentação no prazo anterior.

Na próxima temporada, o Náutico terá compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Série C do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o clube anunciou as chegadas do técnico Allan Aal, do executivo de futebol, Léo Franco, e dos reforços Rafael Vaz e Matheus Santos, ambos zagueiros.

Quanto aos remanescentes de 2023, além de Diego Matos, que renovou vínculo para a temporada que vem, outros jogadores têm contrato com o Timbu. Casos do goleiro Vagner, dos zagueiros Odivan e Joécio, dos meias Jean Mangabeira e Souza e dos atacantes Kayon e Kauan Maranhão.

O Náutico também estuda a contratação do atacante Vagner Love. A vinda do jogador seria uma alternativa à saída de Ribamar, que não deve permanecer no clube para 2024.

