A- A+

Futebol Com lotação máxima nos Aflitos, Náutico precisa recuperar força em casa para brigar por acesso Timbu perdeu duas vezes como mandante no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Sábado (11), último duelo da fase será novamente em casa, perante o Brusque

O Náutico tem cinco pontos no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Todos foram conquistados fora de casa, nos empates perante Ponte Preta e Guarani, ambos por 1x1, além da vitória por 1x0 diante do Brusque. Desempenho que poderia colocar o Timbu em situação confortável na briga pelo acesso. O problema, porém, é que os alvirrubros estão deixando a desejar em casa.





Ingressos

Nos dois duelos como mandante nesta fase, os pernambucanos perderam para Ponte e Guarani. Recuperar a força dos Aflitos é crucial para não lamentar mais um ano sem subir de divisão. E não vai faltar ajuda das arquibancadas: os alvirrubros esgotaram todos os ingressos para o confronto perante o Brusque, sábado (11), em casa.

Do Grupo C do quadrangular, o Náutico é o único que ainda não venceu em casa. No Grupo B, o jejum de conquistas como mandante afetou Londrina, Floresta e Caxias. Os cearenses não jogam mais em seu reduto. Paranaenses e gaúchos ainda possuem chances de acabar com a seca.

Na primeira fase, o Náutico teve seis vitórias, três empates e apenas uma derrota jogando como mandante. Desempenho que ajudou o Timbu a terminar a etapa de forma tranquila no G8, chegando como um dos favoritos ao acesso. Otimismo que ruiu nos tropeços perante os clubes de Campinas.

Cenário

Na lanterna da chave, com cinco pontos, o Náutico terá que vencer o Brusque para seguir vivo na luta pelo acesso. Os catarinenses estão em terceiro, com seis.

Além de vencer o Brusque, o Náutico tem de torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli. Se o jogo terminar empatado, o Timbu só conseguirá avançar se ganhar por mais de três gols de diferença. A Macaca, com 10, lidera o grupo e já subiu de forma antecipada à Série B. O Bugre é o vice-líder, com sete.

Segundo o site “Chances de Gol”, o Náutico tem 22,3% de probabilidades de conseguir o acesso. O Brusque possui 13,1% e o Guarani conta com 64,7%.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos pode promover o retorno de Paulo Sérgio ao time titular, ocupando a vaga de Bruno Mezenga. Vinícius, em recuperação de uma lesão na coxa, ainda é dúvida. Caso não seja liberado, Igor Bolt deve seguir entre os 11 que começam jogando.

Na zaga, Mateus Silva deve ser liberado após cumprir protocolo de concussão e fica apto a formar a zaga com Carlinhos. No mais, o time deve ser o mesmo que empatou diante do Guarani na rodada passada.

Veja também