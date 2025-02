A- A+

Campeonato Pernambucano Náutico goleia Afogados e sobe para a vice-liderança do Estadual; veja os gols Após um primeiro tempo fraco, Timbu evoluiu na etapa complementar e voltou a vencer na competição

O Náutico voltou a vencer pelo Campeonato Pernambucano. Neste domingo (9), o Alvirrubro recebeu o Afogados, no Estádio dos Aflitos, e goleou a equipe sertaneja pelo placar de 4x0, em encontro válido pela 7ª rodada.

O resultado levou o Timbu aos 13 pontos, subindo para a vice-liderança do Estadual. A Coruja, por sua vez, permanece na vice-lanterna, com quatro pontos ganhos.

Com a moral renovada, a equipe de Marquinhos Santos volta a entrar em campo na quarta-feira (12), quando recebe a Juazeirense pela Copa do Nordeste.

O jogo

Em meio à sequência pesada de jogos e a proximidade de mais um compromisso válido pela Copa do Nordeste, o técnico Marquinhos Santos optou por iniciar o confronto diante do frágil Afogados com Marco Antônio e Patrick Allan entre os reservas.

Sousa e Kayon foram escolhidos para atuar entre os titulares. O prata da casa, inclusive, foi determinante para a construção do resultado.

As principais investidas do Alvirrubro eram realizadas pelo jogador de 20 anos. Atuando aberto pela esquerda, Kayon dava trabalho à zaga sertaneja e teve sua primeira tentativa em cobrança de falta, mas que acabou saindo sobre o gol de Danilo Dantas. Aos sete minutos, no entanto, o camisa 15 foi premiado.

Igor Fernandes dividiu a bola pela esquerda e a sobra ficou com Kayon. Na primeira finalização, ele foi bloqueado pro Cláudio. Na insistência, o atacante chutou novamente, com desvio, e abriu o marcador para o Timbu nos Aflitos.

K A Y O N pic.twitter.com/wWk0e7EffJ — Náutico (@nauticope) February 9, 2025

Sem criação pelo meio, o Náutico apostava nas chegadas laterais e ficou perto de ampliar antes dos 15 minutos. Aos 10, Marcos Ytalo lançou na área, Kayon ajeitou de peito e Bruno Mezenga mandou por cima.

Já aos 14, em nova jogada de Marcos Ytalo, o lateral-direito cruzou e Wenderson finalizou no canto. Ao tentar afastar o perigo, quase a zaga do Afogados marcou contra.

Com um rendimento abaixo do esperado, o Náutico passou a dar espaços para a Coruja e quase viu os visitantes igualarem o marcador em dois cochilos da zaga.

Aos 39 minutos, Odivan tentou desarmar a jogada e ajeitou para Rodrigo. No primeiro momento, o atacante parou em Wellerson. No rebote, Acauã chutou colocado, mas Odivan apareceu para salvar de cabeça.

Seis minutos depois, Pedro Henrique disputou com a zaga alvirrubra, girou e chutou rasteiro. Após quique da bola, Wellerson mandou para escanteio. Ao término da primeira etapa, o elenco alvirrubro foi para o vestiário sob as vaias da torcida.

Mudanças surtem efeito

Após um primeiro tempo pobre, Marquinhos Santos voltou do intervalo com Patrick Allan e Hélio Borges nas vagas de Wenderson e Mezenga, respectivamente. As modificações elevaram o nível de atuação da equipe.

Enquanto o Afogados buscava correr atrás do prejuízo, o Náutico assustou com Odivan e Kayon. Aos 13 minutos, o Timbu chegou ao segundo gol com participação ativa da dupla que veio do banco.

Patrick Allan achou belo passe para Hélio Borges. Depois de tentar o passe para Kayon, a bola voltou para o camisa 7 mandar para o gol livre.

Acumulando investidas, o Alvirrubro transformou a vitória em goleada na reta final. Aos 38, Patrick Allan converteu pênalti sofrido por ele mesmo. Já aos 42, Marcos Ytalo aproveitou cruzamento da esquerda e chutou firme, no alto, para dar números finais ao confronto.

MARCOS YTALO FECHA O PLACAR NOS AFLITOS: 4x0 pic.twitter.com/WsdrJEQ0L5 — Náutico (@nauticope) February 9, 2025

Ficha do jogo

Náutico 4

Wellerson; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Odivan e Igor Fernandes (Thalissinho); Auremir, Sousa e Wenderson (Patrick Allan); Samuel Kayon (Marco Antônio), Otusanya (Kauan Maranhão) e Bruno Mezenga (Hélio Borges). Técnico: Marquinhos Santos.

Afogados 0

Danilo Dantas; Denner (Raí), Vinícius Alves, Kayk e Weslley; Dedê, Cláudio Caça-Rato, Pedro Henrique (Marcelo) e Leonardo Teles, Rodrigo e Filipe Eduardo (Acauã). Técnico: Alexandre Lima.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: José Woshington

Assistentes: Karla Santana e Wagner Cabral

Gols: Kayon, aos 7' do 1T, Hélio Borges, aos 13', e Patrick Allan, aos 38', e Marcos Ytalo, aos 42' do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Hélio Borges, Felipe Santana (NAU); Vinícius Alves, Acauã, Cláudio Caça-Rato, Denner (AFO)

