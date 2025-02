A- A+

Futebol Náutico aguarda retornos de Paulo Sérgio e Léo Coltro diante do Santa Cruz-RN Confronto será na quarta (19), no Rio Grande do Norte, pela primeira fase da Copa do Brasil

O Náutico pode ganhar o retorno de dois titulares para a partida contra o Santa Cruz-RN, quarta (19), no Frasqueirão, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Em fase final de recuperação, o zagueiro Léo Coltro e o atacante Paulo Sérgio são esperados para o duelo que pode garantir ao Timbu uma classificação no mata-mata nacional que trará uma premiação de R$ 1 milhão.

"O jogo da Copa do Brasil é de fundamental importância em termos financeiros. Temos que estar preparados e ter os melhores em campo. Esperamos que Coltro e Paulo joguem lá em Natal", disse o auxiliar do clube, André Caldas.

Paulo Sérgio se recupera de uma lesão grau dois na coxa e desfalcou o Náutico nos últimos cinco jogos. Por problemas musculares, Coltro não atuou nos três compromissos passados. Outro retorno aguardado é o do técnico Marquinhos Santos. Ele não esteve à beira do gramado diante do Sport, na Ilha do Retiro, no Clássico dos Clássicos válido pelo Campeonato Pernambucano, por conta de uma cirurgia no tendão de Aquiles.

Espião?

Auxiliar-técnico do Náutico, André Caldas já treinou o Santa Cruz-RN no passado, participando da campanha no Campeonato Potiguar de 2023 que deu vaga ao clube para a Série D do Brasileiro de 2024.

“Conheço muito bem a equipe do Santa Cruz-RN porque fui treinador deles. Marquinhos também conhece (por já ter trabalhado no América-RN). Sabemos que temos que ser inteligentes taticamente”, frisou.

O Santa Cruz-RN, por sinal, anunciou no último fim de semana, em comum acordo, a saída do técnico João Paulo Oliveira. Foram nove jogos disputados pelo comandante, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

“Saio com a certeza que ainda havia muito a ser conquistado e estávamos trilhando o caminho certo. Aproveito a oportunidade para agradecer à diretoria pela confiança em meu trabalho. Continuarei torcendo pelo sucesso do clube. Com a cabeça erguida e fé em Deus, sigo em frente, pronto para os próximos desafios”, afirmou o treinador, em comunicado.

Mudança

Diferente da edição anterior, não há mais a vantagem do empate para o time visitante. Ou seja, em caso de igualdade, a classificação para a segunda fase será definida nas penalidades. Se o Náutico eliminar o Santa Cruz-RN, pegará na etapa seguinte Maranhão ou Vitória, em embate a ser disputado em São Luís/MA ou Salvador/BA.

