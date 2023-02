Náutico ajuíza medida cautelar e prepara pedido de recuperação judicial

A- A+

O Náutico ingressou com uma medida cautelar em preparação para solicitar a recuperação judicial do clube. A decisão visa acelerar o processo para que o Timbu altere o modelo de gestão, se tornando uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em nota, o clube confirmou a decisão, mas indicou que vai se pronunciar sobre o assunto em “momento oportuno”.



A intenção do Náutico é que todas as execuções contra o clube fiquem suspensas nos próximos 60 dias, evitando, por exemplo, casos como leilões envolvendo bens da instituição para sanar dívidas trabalhistas com ex-funcionários.





No documento enviado à Justiça, o Náutico destaca que a recuperação só ocorrerá caso o pedido seja aprovado, inicialmente, pelo Conselho Deliberativo do Timbu. Uma reunião extraordinária será convocada nos próximos dias para debater o tema.



Em setembro do ano passado, o Santa Cruz também ingressou com um pedido de recuperação judicial. Recentemente, o Tricolor conseguiu liberar mais de R$ 600 mil, antes bloqueado para o pagamento de dívidas, para ajudar no pagamento de funcionários e atletas.

