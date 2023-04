A- A+

Futebol Náutico: Alisson e Jael não encaram o Manaus; Souza é dúvida Júlio deve ser escalado como titular, ao lado de Paul Villero e Kayon no ataque; Matheus Carvalho pode herdar lugar no meio

O Náutico terá dois desfalques para a partida contra o Manaus, terça (2), na Arena da Amazônia, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Alisson foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e só deve voltar aos gramados no final de maio. Já o centroavante Jael, com um incômodo na coxa, também não seguirá para o Amazonas, na estreia alvirrubra da competição nacional. As informações foram repassadas inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Alisson já tinha ficado fora do jogo passado do Náutico, contra o Cruzeiro, no Independência, pela Copa do Brasil. A tendência é que Paul Villero e Kayon continuem nas pontas ofensivas da equipe. Na frente, sem Jael, Júlio deve ser escalado no posto de centroavante.

Quem também pode não entrar em campo é o meia Souza. O atleta está com dores no joelho direito e não participou da movimentação desta sexta (28). Sem o jogador, Matheus Carvalho e Gabriel Santiago disputam um espaço no setor de armação.

Veja também

