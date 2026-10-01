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Náutico

Náutico: Aluísio Xavier deixa a presidência do Conselho Deliberativo

Vice-presidente do CD, Maurício Pina assume o cargo até o fim de 2027

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Aluisio Xavier deixou o Conselho Deliberativo do NáuticoAluisio Xavier deixou o Conselho Deliberativo do Náutico - Foto: Divulgação

O presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, Aluísio Xavier, renunciou ao cargo por motivos de saúde. A informação foi divulgada pelo clube, na noite desta quinta-feira (1º). 

Com a saída de Aluísio, o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo alvirrubro, Maurício Pina, assume o cargo até o fim de 2027. 

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Na nota divulgada pelo Náutico, o presidente Bruno Becker se pronunciou sobre a saída de Aluísio Xavier, que foi eleito presidente do CD em novembro de 2023. 

“Aluísio é uma pessoa por quem tenho muito respeito e admiração, principalmente pelo seu caráter e pela forma séria com que sempre tratou o Náutico. Quero agradecer por toda a dedicação ao Clube. Desejo muita força e serenidade neste momento”, afirmou o mandatário.

O presidente do Executivo também aproveitou para desejar sucesso a Maurício Pina. “Tenho plena confiança na integridade e no discernimento de Maurício. É uma pessoa que conhece o Clube, sabe da responsabilidade que tem pela frente e tenho certeza de que vai conduzir o Conselho sempre pensando no melhor para o Náutico. Terá o nosso respaldo para que possamos seguir trabalhando de forma conjunta em benefício do Clube”, ressaltou.

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