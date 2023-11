Náutico analisa situação de remanescentes de 2023 e aguarda fim de Série B para anunciar executivo

A- A+

Leia também

• Apresentado, Allan Aal quer acelerar processo para ter 90% do elenco do Náutico no início do ano

O novo executivo de futebol do Náutico não será anunciado nesta semana. O motivo é que o próximo profissional que integrará junto com a comissão técnica e a diretoria o desafio de montar o elenco alvirrubro para 2024 pode sair da Série B do Campeonato Brasileiro. O gerente do Timbu, Rodolpho Moreira, confirmou que o clube negocia com nomes que estão atualmente trabalhando na competição, que se encerra no fim de semana.



“Com relação ao executivo, só deve ser de fato anunciado na semana que vem porque o Náutico trabalha, sim, com nomes do mercado de Série B que estão dispostos a vir, se mostram inclinados a assumir o nível de desafio pela camisa, por tudo que o Náutico representa, mas que querem concluir o que eles iniciaram faltando apenas uma rodada para a conclusão do campeonato”, afirmou.



Enquanto não confirma o novo executivo, o Náutico vai definindo a situação dos remanescentes de 2023. O goleiro Vagner, os zagueiros Danilo e Joécio, o meia Souza e os atacantes Kayon e Kauan Maranhão são alguns que podem continuar para a temporada seguinte, além dos laterais Bryan e Rennan Siqueira, emprestados ao Novorizontino e Figueirense, respectivamente.



“São atletas que estão em inatividade e tiveram bastante tempo para pensar seus próximos passos. Estamos em comunicação constante com todos para saber se a cabeça está no Náutico. Quem estiver na reapresentação precisa estar totalmente comprometido e focado no processo de construção de resultados para 2024. Quem tiver contrato, vamos cumprir da melhor forma possível”, indicou.

“A gente está fazendo avaliações em relação aos nomes junto ao Allan, quanto à aderência modelo de jogo, perfil dentro da competição, para entender se todos irão ou não continuar. Sobre Bryan e Rennan, eles estenderam os contratos para serem emprestados, mas a situação ainda não está definida. Bryan ainda está disputando a Série B junto ao Novorizontino, então não há garantia de permanência ou saída”, indicou Moreira.



Um maior aporte financeiro para a temporada será fundamental na formação do novo elenco. Por isso, o Náutico também está no aguardo de receber os valores finais da venda de Jean ao Ceará e pode embolsar uma quantia importante caso o Vasco exerça o poder de compra do meia Matheus Cocão, atualmente emprestado aos cariocas.



“Estamos na reta final do parcelamento feito ao Ceará para venda de Jean. Há um valor a receber. Sobre o Vasco, há bons indícios de que Mateus (Cocão) terá sua opção de compra exercida, que expira somente em março de 2024. O jogador vem sendo uma peça recorrente, entrando ocasionalmente, e foi contratado com uma projeção de futuro. Recebemos feedbacks positivos do Vasco sobre a passagem e temos a expectativa de fazer esse negócio no futuro”, apontou.

Veja também

SANTA CRUZ Com meta ousada, Santa Cruz começa a marcar presença no mercado para temporada de 2024