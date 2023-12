A- A+

Náutico Náutico anuncia a chegada do meia Kauan, que disputou a última Série B pelo Mirassol Aos 21 anos, jogador assinou com o Timbu até outubro de 2024

Décimo primeiro reforço e contando... Em anúncio feito na noite desta terça-feira (5), o Náutico oficializou a contratação do meia Kauan. Aos 21 anos, o jogador disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol. Seu contrato vai até outubro de 2024.

O meia Kauan estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol e chega ao Náutico para 2024. Vamos juntos! pic.twitter.com/8aEyHw61Iw — Náutico (@nauticope) December 5, 2023

Revelado pelo clube paulista, Kauan fez 29 jogos com a equipe principal em 2023. Foram 13 aparições no Paulistão, além de 16 pela Segundona. Ele contribuiu com um gol em cada campeonato. Neste ano, o meia também passou pelo sub-23 do Mirassol, disputando seis partidas. Em 2020, chegou a passar pelo sub-20 do Fluminense.

Até o momento, o Náutico anunciou também o goleiro Jeferson Romário, os zagueiros Matheus Santos, Guilherme Matos e Rafael Vaz; os laterais-direitos Arnaldo e Danilo Belão, os volantes Igor Pereira, Lorran e Marco Antônio, além do atacante Evandro.

