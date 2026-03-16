Náutico anuncia a chegada do zagueiro Betão
Jogador assinou com o Timbu até o fim da temporada
O Náutico oficializou, nesta segunda-feira (16), a contratação do zagueiro Betão, que estava no Velo Clube. O jogador de 26 anos acertou com o Alvirrubro até o fim da temporada.
O zagueiro Betão, de 26 anos, é a nova contratação alvirrubra para a Série B 2026. Seja bem-vindo, Betão! pic.twitter.com/xZUhzO4TCT— Náutico (@nauticope) March 16, 2026
Nesta temporada, o defensor atuou em dez partidas com a camisa da antiga equipe. Foram oito jogos no Campeonato Paulista e dois na Copa do Brasil. O último deles no dia 4 de março, diante do Vila Nova.
Revelado pelo Palmeiras, Betão ainda soma passagens por equipes como CSA, Sampaio Corrêa, São Bento, Itapirense e Taubaté.
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Betão é o terceiro reforço anunciado pelo Náutico nos últimos dias. Além dele, o clube oficializou as contratações dos meias Felipe Cardoso e Vitinho. As caras novas chegam para encorpar o elenco na disputa da Série B.
No domingo (22), o Timbu estreia na Segunda Divisão contra o Criciúma, às 16h, no Estádio dos Aflitos.