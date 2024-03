Náutico anuncia a contratação do atacante Gustavo Maia, ex-São Paulo, Inter e Barcelona B

A- A+

De olho na sequência da Copa do Nordeste e na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico anunciou mais um reforço na manhã desta quinta-feira (21). Trata-se do atacante Gustavo Maia, que estava no Vila Nova-GO. O atleta é o terceiro reforço oficializado pelo Timbu nesta semana. O volante Sousa e o atacante Cléo Silva, inclusive, atuaram no empate com o Sport.

Aos 23 anos, Gustavo atua pelas pontas e era considerado uma das joias das divisões de base do São Paulo. Em 2021, chegou a atuar pelo Barcelona B. No mesmo ano, desembarcou em Porto Alegre, por empréstimo, para defender o Internacional.

No ano seguinte, de volta à Europa, o jovem jogador foi emprestado novamente. Desta vez, para o Valencia B. Já em 2023, vestiu as cores do Vila Nova, por onde disputou cinco partidas.

Agora, no Náutico, Gustavo Maia terá a concorrência dos seguintes jogadores pelos lados do campo: Evandro, Ray Vanegas, Fernandinho, Leandro Barcia, Júlio César, Thalissinho e Kayon. O último, porém, ainda não voltou a ser utilizado após voltar de lesão.

Mais um reforço nos Aflitos! Seja muito bem-vindo ao Náutico, Gustavo Maia! Que sua jornada em nosso clube seja repleta de sucesso. pic.twitter.com/UVsias1m8i — Náutico (@nauticope) March 21, 2024

