Náutico Náutico anuncia a contratação do atacante Maxwell, ex-Chapecoense No futebol pernambucano, atacante passou pelo Sport, em 2021

Tem cara nova desembarcando nos Aflitos. Na noite desta terça-feira (15), o Náutico anunciou a contratação do atacante Maxwell. Aos 28 anos, o jogador estava na Chapecoense, e chega para ajudar o Timbu nesta reta final da primeira fase da Série C. Apesar da incerteza sobre o futuro do clube na competição, o contrato do atleta vai até o final de novembro.

No Náutico, o atacante vai reencontrar Bruno Pivetti, apresentado nesta terça como novo treinador alvirrubro. Com o técnico, inclusive, Maxwell foi titular na Chapecoense no início da temporada.

Maxwell rescindiu com a Chape, após a chegada do técnico Claudinei Oliveira, que não contava com o futebol do jogador. No mês passado, quando o Verdão do Oeste ainda era dirigido por Dal Pozzo, o Náutico chegou a tentar a contratação do atacante, mas o atleta não foi liberado.

Em 2023, o novo reforço alvirrubro entrou em campo em 24 oportunidades com a camisa da Chapecoense. Foram cinco gols marcados e três assistências. Sua última aparição foi no último dia 29, na derrota para o Mirassol, pela Série B.

Esta será a segunda passagem de Maxwell pelo futebol pernambucano. Em 2021, teve passagem apagada pelo Sport, com 18 partidas e nenhum gol marcado. Além do Leão, no currículo ele soma passagens por CRB, Red Bull Brasil, Tupi, ABC, Resende, Cuiabá e Guarani. No exterior, defendeu as cores do Kalmar FF, da Suécia.

