NÁUTICO

Náutico anuncia a contratação do lateral-direito Matheus Ribeiro

O jogador, de 33 anos, chega ao Recife para reforçar o Timbu na Série B 2026

Matheus Ribeiro, novo reforço do NáuticoMatheus Ribeiro, novo reforço do Náutico - Foto: Raphael Teixeira/ACG

Algumas horas depois de oficializar o atacante Victor Ribeiro, o Náutico anunciou mais um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (26). 

O lateral-direito Matheus Ribeiro, de 33 anos, estava atuando pelo Atlético-GO e é a nona contratação do time alvirrubro para a temporada

O atleta foi criado nas categorias de base do Internacional. Como profissional, além do próprio Atlético, o lateral já teve passagens pelo Ypiranga-RS, Athletico Paranaense, Santos, Figueirense, Chapecoense, Avaí, Vasco, CRB e Puebla, do México

Anteriormente, a equipe alvirrubra já havia anunciado outras oito contratações: o goleiro Arthur, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique, os meias Vitinho e Felipe Cardoso, o volante Leonai Souza e os atacantes Derek e Victor Ribeiro.

O Náutico volta a campo na próxima quarta-feira (1), contra o Atlético-GO, às 19h, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
 

