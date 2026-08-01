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FUTEBOL Náutico anuncia contratação do lateral Ryan Carlos para reta final da Série B O jogador era desejo antigo da diretoria e chega para disputar posição com Igor Fernandes, atual titular da equipe na posição

O Náutico anunciou oficialmente neste sábado (1°) mais uma contratação para o restante da temporada. Trata-se da chegada do Lateral Ryan Carlos, de 24 anos, que estava no Figueirense e firmou vínculo com o Timbu até o final de 2026.

Apesar de jovem, Ryan tem passagens por alguns clubes na carreira. Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador atuou por Ponte Preta, Bahia, Estrela da Amadora (POR) e dois clubes ucranianos: Chornomorets e Inhulets Petrove. Também jogou pelo CRB em 2024, onde foi treinado por Hélio dos Anjos.

O defensor era um desejo antigo da diretoria alvirrubra, que já havia tentado sua contratação no fim do ano passado.

Pronto para disputar posição com Igor Fernandes, titular da equipe, o jogador já se encontra no CT Wilson Campos desde a última quinta-feira (30) e aguarda para fazer sua estreia.

O Náutico volta a campo neste domingo (9), às 16h, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, para encarar o Atlético-GO em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

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