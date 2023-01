A- A+

Náutico Náutico anuncia a contratação do volante Nathan, da base do Fluminense Aos 20 anos, jovem é o 12º reforço do Timbu para a temporada 2023

O Náutico fechou a primeira contratação do ano. No final da tarde desta terça-feira (3), o Timbu anunciou a chegada do volante Nathan, que desembarca nos Aflitos por empréstimo junto ao Fluminense até o fim da temporada. A novidade foi divulgada nas redes sociais do clube.

Aos 20 anos, Nathan é um dos destaques da categoria de base do Tricolor das Laranjeiras. Inclusive, disputaria a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve início na última segunda-feira (2). No entanto, por conta da negociação com o Náutico, teve a presença no torneio vetada.

O jovem jogador é o 12º reforço do Timbu para o ano de 2023. Além disso, chega para um setor que conta com os recém-chegados Jean Mangabeira e Juan Gauto, além de Matheus Cocão e Souza, remanescentes da temporada que culminou na queda do Alvirrubro para a Série C.

No próximo sábado (7), o Náutico fará sua estreia na temporada. Na ocasião, vai encarar o Central, às 16h30, em Caruaru, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano.

