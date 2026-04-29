Náutico anuncia saída do diretor geral Luciano Leonídio

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O Náutico anunciou, nesta quarta-feira (29), o desligamento do diretor geral Luciano Leonídio. O profissional, que estava à frente do comando administrativo do clube nos últimos meses, decidiu encerrar seu ciclo no Alvirrubro para assumir um novo desafio profissional.



Durante sua gestão, Leonídio focou na estruturação interna e na qualificação do corpo de funcionários do clube pernambucano. Em nota, o diretor expressou gratidão pela oportunidade de contribuir em um momento estratégico para o Timbu.





“Poder contribuir em um momento tão importante do Clube é motivo de orgulho, ajudando a estruturar projetos, fortalecer parcerias e pensar o Náutico de forma mais estratégica e sustentável", afirmou.



O executivo permanece oficialmente no cargo até esta quinta-feira (30). Após essa data, o Náutico iniciará um período de transição nas próximas semanas para definir a sucessão no comando administrativo.



Em comunicado, a diretoria alvirrubra agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso ao profissional em sua carreira.

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