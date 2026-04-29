Qua, 29 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Náutico anuncia saída do diretor geral Luciano Leonídio

Profissional encerra ciclo administrativo nesta quinta-feira (30)

Reportar Erro
Luciano Leonídio deixa o comando administrativo do NáuticoLuciano Leonídio deixa o comando administrativo do Náutico - Foto: Reprodução / CNC

O Náutico anunciou, nesta quarta-feira (29), o desligamento do diretor geral Luciano Leonídio. O profissional, que estava à frente do comando administrativo do clube nos últimos meses, decidiu encerrar seu ciclo no Alvirrubro para assumir um novo desafio profissional.

Durante sua gestão, Leonídio focou na estruturação interna e na qualificação do corpo de funcionários do clube pernambucano. Em nota, o diretor expressou gratidão pela oportunidade de contribuir em um momento estratégico para o Timbu.

Leia também

• Victor Andrade celebra primeiro gol com a camisa do Náutico

• Victor Andrade decide, Náutico vence o Athletic e se aproxima do G6 da Série B

• Athletic x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série B do Brasileiro



“Poder contribuir em um momento tão importante do Clube é motivo de orgulho, ajudando a estruturar projetos, fortalecer parcerias e pensar o Náutico de forma mais estratégica e sustentável", afirmou.

O executivo permanece oficialmente no cargo até esta quinta-feira (30). Após essa data, o Náutico iniciará um período de transição nas próximas semanas para definir a sucessão no comando administrativo.

Em comunicado, a diretoria alvirrubra agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso ao profissional em sua carreira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter