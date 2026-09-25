Náutico anuncia Bruno Pivetti como novo técnico para sequência da temporada

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Bruno Pivetti é o novo técnico do Náutico. A contratação foi oficializada pelo clube na manhã desta sexta-feira (25) após o anúncio da demissão dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.



O profissional chega em momento conturbado para garantir a permanência do Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a sua terceira passagem pelo time alvirrubro.



Natural de Campinas, em São Paulo, o treinador já treinou o Náutico em outras duas ocasiões. Na primeira, em 2023, fez apenas dois jogos e não conseguiu colocar a equipe no Quadrangular da Série C.

Em 2024, Pivetti retornou ao Timbu novamente na Série C, assumindo o time na nona rodada e saindo na 12ª posição.

No currículo, o técnico já passou por Vitória, Tombense, CSA, Villa Nova-MG, Goiás, Chapecoense, Guarani, CRB e Operário.



O seu trabalho mais recente foi no comando do time sub-20 do Flamengo, onde foi campeão do Intercontinental da categoria em 2025. Ele foi demitido em maio deste ano e estava sem clube desde então.



O novo técnico será apresentado oficialmente na tarde desta sexta, às 14h, no Centro de Treinamento Wilson Campos, e, na sequência, fará o seu primeiro treino à frente da equipe.



Crise

O Náutico vem em fase difícil após três jogos sem vencer na Série B e uma derrota dura por 3 a 0 contra o Cuiabá na última segunda-feira (21). Atualmente, o Alvirrubro está em 14º lugar, com 38 pontos.



Para afastar, a crise, o primeiro desafio de Bruno Pivetti deve ser logo em um Clássico dos Clássicos contra o Sport neste sábado (26) pela 30ª rodada do torneio, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, às 16h30.

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