Novo treinador Após demissão de Marchiori, Náutico anuncia Bruno Pivetti como novo treinador O profissional de 39 anos chega ao Recife nesta segunda-feira (14) acompanhado do auxiliar técnico Ricardo Pagani

Sem demora. Após a demissão de Fernando Marchiori, o Náutico anunciou Bruno Pivetti como novo treinador na manhã desta segunda-feira (14). O profissional de 39 anos chega ao Recife acompanhado do auxiliar técnico Ricardo Pagani. Ele será apresentado no CT Wilson Campos nesta terça-feira (15).

Bruno Pivetti é o novo treinador do Náutico para a sequência da temporada. O profissional chega hoje ao Recife acompanhado do auxiliar técnico Ricardo Pagani. pic.twitter.com/D6hmazcvj7 — Náutico (@nauticope) August 14, 2023

Com uma carreira ainda curta, iniciada em 2020, Pivetti teve como último trabalho o Guarani. Foram 11 jogos pelo Bugre na Série B com quatro vitórias, quatro derrotas e três empates.

Em 2023, Pivetti iniciou a temporada na Chapecoense e fez 13 jogos com cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. Ele foi demitido após a perder para o Barra por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do Catarinense.

Na carreira, o treinador já comandou Vitória, Tombense, CSA, Villa Nova-MG, Goiás. Ele foi campeão alagoano pelo CSA em 2021.

Situação do Náutico

Após a derrota de virada por 4 a 2 para o Paysandu, o Náutico deixou o G-8 da Série C. O Timbu é atualmente o nono colocado da competição com 25 pontos, empatado com o São Bernardo (8°).

O Náutico tem mais duas partidas na primeira fase para buscar a classificação. O Timbu encara o Brusque, líder da terceira divisão, fora de casa e o São Bernardo nos Aflitos.

