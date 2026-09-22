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Futebol Náutico anuncia carga reduzida para visitantes no Clássico dos Clássicos Espaço destinado aos torcedores do Sport caiu de pouco mais de 3 mil para 1.623 pessoas

O Náutico divulgou nesta terça-feira (22) que, após avaliações técnicas realizadas no Esportes da Sorte Aflitos, em trabalho conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) na construção da operação do clássico do sábado (26), contra o Sport, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ficou definido que o espaço físico destinado à torcida visitante será reduzido.

Argumentando que a decisão leva em conta questões de segurança, o Náutico informou que a capacidade do público visitante será reduzida de pouco mais de 3 mil para 1.623 torcedores.

"A nova configuração, construída em conjunto pelo clube e pelos órgãos responsáveis pela operação, assegura as condições necessárias para a realização do clássico. O Náutico agradece ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco e à Federação Pernambucana de Futebol pela condução das tratativas e pelo diálogo mantido ao longo de todo o processo", publicou o Náutico, em nota.

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