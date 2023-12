Náutico anuncia chegada de Patrick Allan, meia vice-campeão paulista em 2023

A- A+

Reforçando o setor de meio campo, o Náutico anunciou, nesta segunda-feira (11), a chegada de Patrick Allan, de 28 anos, que conquistou o inédito vice-campeonato paulista pelo Água Santa nesta temporada. Depois da boa campanha no estadual, o meia ainda atuou com as camisas do Pouso Alegre-MG na última Série C e encerrou o ano no Sampaio Corrêa.

No início da carreira, o meia passou pelas bases do Bragantino e do América-MG. O jogador foi emprestado pelo Coelho para outros clubes mineiros, até passar duas temporadas no futebol sul-coreano, em 2019 e 2020. Depois da aventura na Ásia, Patrick Allan passou por Barretos-SP, América-RN e Bandeirante-SP.

Patrick chega com contrato até outubro de 2024. Para a mesma posição, o clube está perto de anunciar a contratação de Wendel Lessa, que chega de empréstimo do Botafogo, e que já trabalhou com o grupo nesta segunda-feira (11) durante a reapresentação do clube alvirrubro.

