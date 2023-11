A- A+

Futebol Náutico anuncia chegada do zagueiro Matheus Santos Defensor é o segundo nome oficializado pelo clube, após contratação do também defensor Rafael Vaz

Mais um zagueiro desembarca nos Aflitos. Após oficializar a chegada do zagueiro Rafael Vaz, ex-Flamengo e Vasco, o Náutico anunciou a contratação do também defensor Matheus Santos, de 27 anos, que estava defendendo o Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro 2023.

Além do Volta Redonda, Matheus tem passagens por Nacional-PR, Monte Azul-SP, São Caetano-SP, Botafogo-SP e Portuguesa-RJ. O zagueiro se junta a Rafael, Oivan e Joécio formando até o momento a zaga do Náutico para o início da temporada 2024.

Matheus Santos tem 27 anos, disputou a última Série C pelo Volta Redonda e é o novo reforço do Náutico para 2024.



O zagueiro foi titular em boa parte da campanha da equipe carioca na Série C e vem pra somar forças em busca do acesso em 2024. pic.twitter.com/WdivpKT4Pl — Náutico (@nauticope) November 28, 2023

