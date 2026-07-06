Náutico anuncia compra definitiva de 50% dos direitos do meia Dodô
Meia teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Timbu após se destacar com oito gols e cinco assistências na temporada
O Náutico anunciou, nesta segunda-feira (6), a compra em definitivo de 50% dos direitos econômicos do meia Dodô. O clube exerceu a cláusula de opção prevista em contrato e já notificou oficialmente o Coimbra sobre a operação.
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O investimento é de R$ 800 mil, valor que será pago em cinco vezes. A primeira parcela tem vencimento previsto para fevereiro de 2027.
Contratado em dezembro do ano passado, Dodô disputou 25 partidas pelo Timbu, com oito gols e cinco assistências. O desempenho do meia ao longo da temporada foi decisivo para que a diretoria optasse pela aquisição definitiva.
A permanência do atleta representa um investimento do Náutico em manter a base do elenco e dar continuidade ao planejamento esportivo para as próximas temporadas.