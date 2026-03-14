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FUTEBOL Náutico anuncia contratação de Felipe Cardoso Jogador de 22 anos assinou com o Alvirrubro até o fim da temporada

A uma semana da estreia na Série B, o Náutico anunciou contratação de mais um reforço para a competição: trata-se do meia Felipe Cardoso, que estava no Vitória.

Aos 22 anos, o atleta assinou com o Alvirrubro de forma definitiva até o término da temporada. O jogador, inclusive, já vem trabalhando com o grupo comandado por Hélio e Guilherme dos Anjos.

Além do Vitória, Felipe Cardoso tem passagens pelo Santa Cruz e Atlético de Alagoinhas-BA. Pelo time baiano, inclusive, se destacou na edição do ano passado do Estadual local, onde foi eleito a revelação do torneio.

O anúncio de Felipe Cardoso é o primeiro de cinco que o Náutico tem engatilhado para o começo da Série B. Nomes como o goleiro Arthur, os zagueiros Gustavo Henrique e Betão, e o meias Vitinho devem ser anunciados em breve e já trabalham no clube.

O Náutico estreia na Segunda Divisão no próximo domingo (22). Na ocasião, o Timbu vai receber o Criciúma, às 16h, nos Aflitos.

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