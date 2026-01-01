Náutico anuncia contratação de Felipe Saraiva
Ponto chega ao Timbu após duas temporadas no futebol da Coreia do Sul
O Náutico não perdeu muito tempo em 2026 e anunciou o primeiro reforço do ano, nesta quinta-feira (01). Atacante de 27 anos e com base na Ponte Preta, Felipe Saraiva é o novo reforço do Timbu.
Apesar do DNA no time de Campinas, dessa vez não se trata de um jogador que estava no elenco da Macaca que foi campeã da Série C em 2025. Nas duas últimas temporadas, Saraiva esteve no futebol da Coreia do Sul, em 2024 defendeu o Gyeongnam e em recentemente esteve no Ansan Greeners.
Antes de se aventurar no futebol asiático, Felipe teve passagens também por Maringá, Operário-PR e Ituano, equipe em que teve relativo sucesso em 2023.
Com características de atuar pelos lados, o atleta marcou quatro gols e anotou quatro assistências nas últimas duas temporadas.