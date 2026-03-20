Náutico anuncia contratação do atacante Derek
Atacante de 28 anos estava no Atlético-GO e assinou com o Timbu até o fim de 2026
A dois dias de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico fechou mais uma contratação para a disputa do certame. Na tarde desta sexta-feira (20), o Alvirrubro anunciou o atacante Derek, que estava no Atlético-GO.
De acordo com o clube pernambucano, o jogador assinou vínculo até o fim da atual temporada. Para poder ficar à disposição de Hélio dos Anjos neste final de semana, Derek precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda nesta sexta.
Pelo Atlético-GO, neste ano, o jogador de 28 anos entrou em campo em dez oportunidades e contribuiu com um gol.
Derek ainda soma passagens por equipes como Chapecoense e Guarani. Foi no Bugre, inclusive, que o novo reforço alvirrubro viveu sua melhor fase. Em 2023, balançou as redes dez vezes, em 38 jogos.
O Náutico estreia na Série B do Brasileiro neste domingo (22). Na ocasião, o Timbu recebe o Criciúma, às 16h, nos Aflitos.