Futebol Náutico anuncia contratação do atacante Jael Reforço já está trabalhando com os demais atletas do Timbu e reforçará a equipe na sequência de 2023

O Náutico oficializou nesta terça (31) a contratação do atacante Jael. O acerto com o atleta já tinha sido confirmado pelo técnico Dado Cavalcanti, após o empate em 0x0 com o Porto, nos Aflitos, na rodada passada do Campeonato Pernambucano. O centroavante chega para ajudar no Timbu nas disputas também do Estadual, da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

"Na última coletiva, eu disse que não tinha o que falar sobre o Jael porque ele não tinha chegado no clube. Mas hoje é inevitável falar porque ele já está no Recife e todo mundo já sabe. Não quero bancar aqui o mentiroso aqui. Vamos esperar o anúncio pela assessoria, mas ele já fez os exames de imagem que precisavam ser feitos, as primeiras avaliações e iniciou os primeiros processos de treinamento. Vamos esperar a primeira semana de trabalho dele para colher os feedbacks e depois traçar os planos para saber quando ele estará apto para entrar em campo”, declarou Dado, na última segunda (30).

Sem clube desde que saiu do Ceará, no ano passado, Jael tem no currículo passagens por Criciúma, Goiás, Atlético/MG, Bahia, Portuguesa, Flamengo, Grêmio, São Caetano e Joinville. Também coleciona algumas equipes fora do Brasil, como Kalmar, da Suécia, Seongnam, da Coreia do Sul, Chongqing Liangjiang, da China, e dois clubes do Japão (Tokyo e Matsumoto Yamaga).

O torcedor pernambucano tem na lembrança a passagem de Jael pelo Sport, em 2012. Ao todo, foram 19 jogos e cinco gols marcados.

