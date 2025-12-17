Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Náutico anuncia contratação do atacante Jonas Toró

O jogador estava na Ponte Preta, mas pertence ao Botafogo-SP e vem para reforçar o Timbu em 2026

Reportar Erro
Jonas Toró, atacante do Botafogo-SPJonas Toró, atacante do Botafogo-SP - Foto: Luiz Cosenzo/Agência Botafogo

O Náutico oficializou nesta quarta-feira (17) mais um reforço para a temporada 2026. Trata-se do atacante Jonas Toró, de 26 anos. O jogador estava na Ponte Preta, mas pertence ao Botafogo-SP.

Em Pernambuco, Toró passou pelo Sport, em 2021, além de ter defendido o São Paulo, Atlético-GO e Levadiakos, da Grécia.

Além do atleta, o Náutico fechou com o goleiro Gaston Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri, o zagueiro Wanderson, os meias Leandro Vilela, Ramon Carvalho e Dodô e os atacantes Felipe Saraiva, Juninho e Júnior Todinho.

Leia também

• Paulo Sérgio se reapresenta no Náutico e inicia pré-temporada

• Náutico anuncia contratação do volante Leandro Vilela

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter