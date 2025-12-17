Náutico anuncia contratação do atacante Jonas Toró

A- A+

O Náutico oficializou nesta quarta-feira (17) mais um reforço para a temporada 2026. Trata-se do atacante Jonas Toró, de 26 anos. O jogador estava na Ponte Preta, mas pertence ao Botafogo-SP.



Em Pernambuco, Toró passou pelo Sport, em 2021, além de ter defendido o São Paulo, Atlético-GO e Levadiakos, da Grécia.



Além do atleta, o Náutico fechou com o goleiro Gaston Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri, o zagueiro Wanderson, os meias Leandro Vilela, Ramon Carvalho e Dodô e os atacantes Felipe Saraiva, Juninho e Júnior Todinho.

