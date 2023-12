A- A+

Futebol Náutico anuncia contratação do atacante Ray Vanegas, ex-Sport Jogador chega para aumentar as opções de pontas ofensivos do Timbu para a temporada 2024

Mais um ex-Sport vestirá a camisa do Náutico em 2024. Depois do acerto com Leandro Barcia, que ainda não foi anunciado oficialmente, o Timbu fechou a contratação de Ray Vanegas, de 30 anos. O jogador chega para aumentar as opções de pontas ofensivos, posição que já conta com nomes como Evandro e Kauan.

Além do Sport, Vanegas tem passagens por clubes como Independiente Medellín (Colômbia), Once Caldas (Colômbia) e CSA. O atleta fechou contrato até o final de outubro do ano que vem. Pelo Leão, o atacante colombiano disputou 35 partidas, com quatro gols marcados.

Pintou bolinha: tem novo reforço chegando nos Aflitos! O atacante colombiano Ray Vanegas, ex-Independiente Medellín (Colômbia), Once Caldas (Colômbia) e CSA, é o novo jogador do Náutico para 2024. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/t1srj74jdT — Náutico (@nauticope) December 13, 2023

