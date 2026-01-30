A- A+

Futebol Náutico anuncia contratação do lateral-esquerdo Léo Jance Atleta já teve seu nome publicado no BID e fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da temporada

O Náutico oficializou nesta sexta-feira (30) a contratação do lateral-esquerdo Léo Jance, de 20 anos. O atleta veio por empréstimo do Fluminense e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da temporada.

Além do Fluminense, Jance também teve passagens pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras. O jogador foi o 11º reforço do Náutico em 2026. Antes dele, o Timbu trouxe o goleiro Gaston Guruceaga; dos laterais Reginaldo e Yuri Silva; do zagueiro Wanderson; dos volantes Ramon e Luiz Felipe; dos meias Dodô e Juninho; além dos atacantes Júnior Todinho, Toró e Felipe Saraiva.

