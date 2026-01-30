Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Náutico anuncia contratação do lateral-esquerdo Léo Jance

Atleta já teve seu nome publicado no BID e fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da temporada

Reportar Erro
Léo Jance, novo lateral do NáuticoLéo Jance, novo lateral do Náutico - Foto: Divulgação

O Náutico oficializou nesta sexta-feira (30) a contratação do lateral-esquerdo Léo Jance, de 20 anos. O atleta veio por empréstimo do Fluminense e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da temporada.

Além do Fluminense, Jance também teve passagens pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras. O jogador foi o 11º reforço do Náutico em 2026. Antes dele, o Timbu trouxe o goleiro Gaston Guruceaga; dos laterais Reginaldo e Yuri Silva; do zagueiro Wanderson; dos volantes Ramon e Luiz Felipe; dos meias Dodô e Juninho; além dos atacantes Júnior Todinho, Toró e Felipe Saraiva.

Leia também

• Felipe Saraiva cita processo de adaptação ao Náutico após retorno ao Brasil

• Derrota pode "moldar mentalmente o Náutico", projeta treinador

• Náutico: Guilherme dos Anjos lamenta derrota e mira reação diante do Vitória

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter