Futebol

Náutico anuncia contratação do meia Dodô, ex-Vila Nova

Atleta é o quarto jogador contratado a ser oficializado pelo Timbu para a temporada 2026

Dodô, meia do Vila NovaDodô, meia do Vila Nova - Foto: Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.

O Náutico oficializou nesta segunda-feira (8) a contratação do meia Dodô, ex-Vila Nova. O jogador também tem passagens por Ponte Preta, Goiás, Villa Nova-MG, Coimbra-MG, Ferroviária, Oeste e São Caetano.

Dodô é o quarto jogador a ser oficializado pelo Náutico para a temporada que vem. Antes dele, o clube fechou com o atacante Júnior Todinho, com o lateral-direito Reginaldo e com o volante Ramon Carvalho.

