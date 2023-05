A- A+

NÁUTICO Náutico anuncia contratação do técnico Fernando Marchiori, ex-ABC Treinador já está no Recife e deve ter o primeiro contato com o elenco já nesta segunda (29)

O Náutico anunciou, nesta segunda-feira (29), a contratação do técnico Fernando Marchiori. O treinador já está no Recife e deve ter o primeiro contato com o elenco já nesta tarde.

O último trabalho de Fernando Marchiori como treinador foi no ABC. Após seis rodadas sem vitórias na Série B do Brasileirão, Marchiori foi demitido do clube potiguar.

No ABC, Marchiori conquistou o estadual em 2022 e o acesso à Série B. Em 65 partidas à frente do alvinegro, o técnico obteve 30 vitórias, 19 empates e 15 derrotas.





O treinador ainda possui passagens pelo Cuiabá, onde sagrou-se campeão da Copa Verde e do Mato-Grossense em 2015; pelo Maringá, onde foi campeão da segunda divisão paranaense; Santo André, onde conquistou a A2 do Paulista, em 2019; Água Santa, Portugues e Oeste.

O Timbu estava sem técnico desde o dia 15 de maio, quando Dado Cavalcanti foi demitido, o Náutico vinha sendo comandado pelo interino Otávio Augusto, que faz parte da comissão técnica do clube. Desde então, o alvirrubro conquistou uma vitória contra o Floresta, no dia 22 de maio, e empatou em casa no último sábado (27) contra o América-RN.



