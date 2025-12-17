Qua, 17 de Dezembro

Futebol

Náutico anuncia contratação do volante Leandro Vilela

Jogador de 30 anos tem passagens por equipes como Mirassol, Operário, Guarani e Paysandu

Leandro Vilela, ex-volante do PaysanduLeandro Vilela, ex-volante do Paysandu - Foto: Matheus Vieira/Paysandu

O Náutico oficializou nesta quarta-feira (17) a contratação do volante Leandro Vilela, de 30 anos. O jogador estava no Paysandu e também tem passagens por clubes como Mirassol, Operário e Guarani.

No Papão, Leandro disputou 40 jogos na temporada, com dois gols marcados. Além dele, o Náutico fechou com o goleiro Gaston Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri, o zagueiro Wanderson, os meias Ramon Carvalho e Dodô e os atacantes Felipe Saraiva, Juninho e Júnior Todinho.

 

