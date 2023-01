A- A+

Reforço Náutico anuncia contratação do zagueiro Paulo Miranda O jogador de 34 anos tem passagens por Grêmio, São Paulo e Bahia

Posiçaõ carente no elenco, o Náutico anunciou, nesta quarta-feira (18), o zagueiro Paulo Miranda. O vínculo é até o final da atual temporada.

Fala, Paulo Miranda! Agora que a gente já se segue, bora começar essa parceria pra 2023? Seja bem-vindo! pic.twitter.com/USlYgKx2gd — Náutico (@nauticope) January 18, 2023

Aos 34 anos, Paulo Miranda disputou a Série A do ano passado com a camisa do Juventude. Na primeira divisão, foram 19 partidas (16 como titular).

Na carreira, o zagueiro tem passagens de destaques em grandes clubes do futebol brasileiro como Bahia, São Paulo e Grêmio. Ele também passou duas três temporadas no Red Bull Salzburg, da Áustria.

Paulo Miranda chega com bagagem para ser titular do Timbu. As outras opções da defesa alvirrubra são Anílson, Denílson (são titulares), Odivan e Diego.

