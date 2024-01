A- A+

Futebol Náutico anuncia contratação do zagueiro Robson Reis Jogador de 23 anos chega por empréstimo junto ao Santos para reforçar o Timbu em 2024

O Náutico anunciou nesta segunda (8) a contratação do zagueiro Robson Reis, de 23 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Santos para reforçar o Timbu na temporada 2024. Na posição, o defensor terá as companhias de Rafael Vaz, Matheus Santos, Guilherme Matos e Joécio.

Formado na base do Santos, Robson atuou 12 vezes no time profissional do Peixe, além de ter passagem pelo Paços Ferreira, de Portugal.

O zagueiro Robson Reis chega por empréstimo junto ao Santos e é o nosso novo defensor para 2024. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/gAFNBMaEJG — Náutico (@nauticope) January 8, 2024

