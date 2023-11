A- A+

Contratado Náutico anuncia contratação de Lorran, que disputou a Série C pelo Ypiranga-RS O volante de 27 anos terá vínculo com o Timbu até outubro de 2024

O Náutico segue ativo no mercado. O Timbu anunciou a contratação do volante Lorran, que disputou a última Série C pelo Ypiranga-RS.

Lorran tem 27 anos e seu vínculo com o Náutico será até outubro de 2024. O atleta entrou em campo 34 vezes pelo clube gaúcho na temporada.

O volante passou pela base do Atlético-MG, mas não estreou como profissional. Além do Ypiranga-RS, ele tem passagens por: Luverdense, Vila Nova-MG, Joinville e outros.

Lorran é o quarto reforço anunciado pelo Náutico nesta semana. Ele se junta aos zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos.

O Náutico adiou a reapresentação da equipe para o início da pré-temporada, que estava marcada para o dia 4 de dezembro e agora será no dia 11 do mesmo mês.

Além dos novos reforços, o Náutico conta com Diego Matos, Vagner, Odivan, Joécio, Jean Mangabeira, Souza, Kayon e Kauan Maranhão no elenco.

