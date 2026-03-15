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Reforço

Náutico anuncia contratação do meia Vitinho para disputa da Série B

O atleta de 22 anos esteve na campanha do acesso alvirrubro no ano passado e retorna à equipe

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Vitinho, meia anunciado pelo Náutico Vitinho, meia anunciado pelo Náutico  - Foto: Rafael Vieira/CNC

O Náutico anunciou, neste domingo (15), o meia Vitinho como mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A chegada por empréstimo do atleta de 22 anos é, na verdade, um retorno. Vitinho fez parte da campanha que garantiu o acesso do Timbu na temporada passada. 

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O meia chegou na reta final da última Série C e participou de cinco partidas sob o comando de Hélio dos Anjos. 

Carreira Vitinho
Vitinho tem passagem pela base da Ponte Preta, mas se profissionalizou no Cruzeiro. Além do Náutico, o jogador também passou pelo Goiás em 2025.

No início deste ano, Vitinho retornou ao Cruzeiro e entrou em campo duas vezes antes de chegar ao Náutico. 

Novas chegadas
Vitinho foi o segundo reforço anunciado pelo Náutico após a final do Campeonato Pernambucano. Outro meia que chegou foi Felipe Cardoso, que estava no Vitória e tem passagem pelo Santa Cruz.

Felipe Cardoso e Vitinho já estão participando das atividades com o grupo na preparação para a Série B. 

O goleiro Arthur (Azuriz-PR) e os zagueiros Gustavo Henrique (RB Bragantino) e Betão (Velo Clube-SP) estão encaminhados com o Alvirrubro. Esses atletas devem ser anunciados nos próximos dias.

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