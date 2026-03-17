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Náutico Náutico anuncia contratações do goleiro Arthur e do zagueiro Gustavo Henrique Dupla já vem trabalhando sob o comando de Hélio dos Anjos

A poucos dias de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico segue anunciando reforços para a disputa da competição. Na noite desta terça-feira (17), o Timbu oficializou as contratações de mais duas peças para encorpar o elenco: o goleiro Arthur e o zagueiro Gustavo Henrique.

O arqueiro de 29 anos estava no Cuiabá, mas desembarca nos Aflitos por empréstimo junto ao Azuriz-PR. O zagueiro, por sua vez, foi cedido pelo RB Bragantino e ainda não foi utilizado no futebol profissional. A dupla já vem trabalhando sob o comando de Hélio dos Anjos desde a última semana.

Arthur

Sem entrer em campo pelo Cuiabá, Arthur atuou pela última vez em julho de 2025, quando ainda defendia o Londrina. Revelado pelo Coritiba, o goleiro teve os direitos econômicos comprados pelo Azuriz em 2024. Ao longo da carreira, ainda defendeu as cores do Tupy, Foz do Iguaçu, Castanhal-PA, CBF e Mirassol.

Gustavo Henrique

Com vínculo assinado até o término da temporada, Gustavo Henrique tem passagem pela base do Corinthians, mas se transferiu para o RB Bragantino em 2023. Neste ano, atuou pela equipe na Copinha e é visto como uma promessa.

No Náutico, o defensor de 1,98m de altura terá as companhias de Betão, Igor Fernandes, Índio, Matheus Silva e Wanderson na briga por duas vagas no miolo de zaga.

Além de Arthur e Gustavo Henrique, o Náutico anunciou nos últimos dias as contratações do zagueiro Betão e dos meias Felipe Cardoso e Vitinho. O Alvirrubro estreia na Série B no próximo domingo (22), às 16h, diante do Criciúma, nos Aflitos.

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