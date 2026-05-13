Náutico anuncia Daniel Neri como técnico do sub-20

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O Náutico anunciou nesta quarta-feira (13) a contratação do técnico português Daniel Neri. O profissional chega para assumir o comando do sub-20 do Timbu, que antes estava sendo treinador por Edson Miolo.

O treinador de 46 anos estava atuando como auxiliar no Paços de Ferreira, clube de Portugal. Neri também tem passagens pelas bases de Porto e Sport.



No futebol profissional, o comandante foi campeão pernambucano em 2020 com o Salgueiro, conquistou o Campeonato Maranhense em 2021 pelo Sampaio Corrêa e venceu o Sergipano em 2022 pelo Sergipe.

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