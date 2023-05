Náutico anuncia demissão de Dado Cavalcanti, auxiliar e executivo de futebol

A- A+

Fim da linha. Após derrota para a Aparecidense por 3 a 0, o Náutico anunciou a demissão do técnico Dado Cavalcanti, do auxiliar Pedro Gama e do executivo de futebol Nei Pandolfo nesta segunda-feira (15), através das redes sociais. O treinador encerra sua terceira passagem pelo Timbu.

O Náutico informou que Otávio Augusto, técnico do sub-20, vai comandar o time enquanto não chega um novo treinador.

Informamos que o técnico Dado Cavalcanti e o auxiliar Pedro Gama não fazem mais parte da comissão técnica profissional alvirrubra. O executivo de futebol Nei Pandolfo também deixa o clube.



Otávio Augusto, treinador da equipe sub-20, irá comandar o time até a chegada de um novo…

Terceira passagem de Dado

Dado iniciou esse trabalho no segundo semestre do ano passado, na reta final da Série B. Somando com a atual temporada, foram 41 partidas, com 17 vitórias, seis empates e 18 derrotas (46,34% de aproveitamento).

Em 2023, o Náutico disputou 28 partidas enquanto esteve sob o comando de Dado. Foram 14 vitórias, seis empates e oito derrotas (57,14% de aproveitamento).

A primeira passagem de Dado no Náutico tinha sido em 2014, quando realizou 23 partidas. A segunda foi em 2017, com 23 jogos disputados.

Dado conseguiu levar o Náutico até a terceira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado para o Cruzeiro. Nas outras competições, o Timbu esteve longe de alcançar os objetivos.

Foi eliminado de forma contundente para o ABC, na Copa do Nordeste, e para o Salgueiro no Pernambucano. O revés para o Carcará deixou o Náutico sem o direito de jogar a Copa do Brasil de 2024.

Na Série C, foram três jogos, com duas derrotas (Manaus e Aparecidense-GO) e uma vitória (São José).

