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Náutico anuncia dispensas de Arthur, Ramon Carvalho, Felipe Cardoso e Felipe Saraiva

Rescisões fazem parte do processo de reformulação do elenco alvirrubro para a Série B de 2026

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Felipe Saraiva, atacante do NáuticoFelipe Saraiva, atacante do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

O Náutico comunicou no fim da noite desta terça-feira (14) a dispensa de quatro jogadores: o goleiro Arthur, o volante Ramon Carvalho, o meia Felipe Cardoso e o atacante Felipe Saraiva. Segundo o clube, as rescisões fazem parte do processo de readequação do elenco para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu está em 13º no torneio, com 21 pontos. 

Contratado em março deste ano, Arthur não jogou pelo Náutico. Já o volante Ramon Carvalho atuou em 14 partidas pelo Timbu, sem gols marcados. Felipe Cardoso também passou em branco nos quatro jogos que fez, enquanto Saraiva balançou as redes duas vezes em 16 duelos.

“O Náutico agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras”, publicou o clube. A tendência é que mais atletas deixem o Timbu nos próximos dias, além de mais jogadores desembarcarem para o restante da competição. Os alvirrubros já fecharam as contratações do zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e o atacante Borasi. 

 

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