Náutico Náutico anuncia extensão contratual do prata da casa Kauan Maranhão Aos 19 anos, jovem passou boa parte da temporada emprestado ao sub-20 do Botafogo

O Náutico anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (1º), a extensão contratual com o atacante Kauan Maranhão, revelado na base do clube. Antes com contrato até dezembro de 2024, o prata da casa tem vínulo com o Alvirrubro até o fim de 2025.

O atacante Kauan Maranhão, mais um dos nossos #CriasDaGuabiraba, teve o seu contrato renovado até outubro de 2025. Vamos juntos, meu cria! pic.twitter.com/dyiXnWixSl — Náutico (@nauticope) September 1, 2023

Na postagem feita pelo clube nas redes sociais, o jovem de 19 anos celebrou o acerto com o Timbu. "Estou muito feliz. Minha casa", comentou o atacante.

Depois de um período emprestado ao sub-20 do Botafogo, Kauan retornou ao Náutico em julho, com o aval do então técnico alvirrubro Fernando Marchiori. Apesar de treinar com o grupo, acabou não sendo utilizado. Pelo Alvinegro carioca, chegou a se destacar com seis gols em 12 jogos.

Kauan Maranhão fez sua estreia no profissional do Náutico no ano passado. Foram apenas quatro partidas no time de cima e um gol anotado. Este, na derrota por 3x2 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

