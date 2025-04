Náutico anuncia "Fanfest Alvirrubra" nos Aflitos para estreia na Série C; confira detalhes

A- A+

Dentro das comemorações pelo aniversário do clube, o Náutico vai realizar, neste domingo (13), mais uma ação especial voltada à torcida.

A partir das 13h, o estádio dos Aflitos será palco da FantFest Alvirrubra, evento que irá transmitir ao vivo a estreia do Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Itabaiana, fora de casa. A bola vai rolar às 16h.

A festa acontecerá no setor Vermelho/Gazzaneo, que foi recentemente revitalizado e estará de “cara nova” para receber os torcedores.

A programação inclui música ao vivo, ambiente festivo e promoção de cerveja. A iniciativa faz parte da campanha "Energia do Acesso", que busca mobilizar a torcida ao longo da competição nacional.

Ingressos



A entrada é gratuita para sócios adimplentes, mediante realização de check-in no site www.maisfieldonordeste.com.br.

Já os não sócios podem adquirir seus ingressos por R$ 20, através da plataforma www.futebolcard.com.

