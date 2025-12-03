Qua, 03 de Dezembro

Futebol

Náutico anuncia gestão técnica integrada, com Hélio e Guilherme dos Anjos à frente do processo

Modelo será parecido com o que ocorre no Bahia, com Rogério Ceni, e Palmeiras, com Abel Ferreira, treinadores que também possuem participação mais ativa em outras áreas

Presidente Bruno Becker e os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos após classificação à Série BPresidente Bruno Becker e os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos após classificação à Série B - Foto: Gabriel França/CNC

O Náutico comunicou nesta quarta-feira (3) que o clube passará a ter a adoção do Modelo de Gestão Técnica Integrada, com o comando técnico assumindo papel mais amplo na orientação esportiva. A condução do departamento será realizada pelo técnico Hélio dos Anjos e pelo auxiliar, Guilherme dos Anjos. 

O objetivo, segundo o Náutico, é “reduzir ruídos, qualificar processos, acelerar a tomada de decisão e garantir coerência entre planejamento técnico e execução diária”. A gestão administrativa, financeira e institucional continua sob responsabilidade da presidência e da gestão operacional.  

O Timbu garantiu que não haverá criação de cargo executivo e que o modelo é parecido com o que ocorre no Bahia, com Rogério Ceni, e Palmeiras, com Abel Ferreira, treinadores que também possuem participação mais ativa em outras áreas dos respectivos clubes. 

