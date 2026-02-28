Sáb, 28 de Fevereiro

Futebol

Náutico anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para volta da final do Pernambucano nos Aflitos

Jogo que confirmará o campeão estadual ocorre no dia 8 de março, às 18h, no Estádio dos Aflitos

Torcida do Náutico, nos AflitosTorcida do Náutico, nos Aflitos - Foto: Gabriel França/CNC

Antes mesmo da realização da partida de ida da final do Campeonato Pernambucano 2026 entre Náutico e Sport neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro, o Timbu já vem pensando no duelo da volta no dia 8 de março, no Estádio dos Aflitos.

A equipe alvirrubra anunciou, na manhã deste sábado (28), que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida em sua casa.

Em suas redes sociais, o Náutico afirmou que os setores Caldeirão, Vermelho e Hexa já se encontram esgotados. Apenas o setor de cadeiras segue disponível para os alvirrubros. Os ingressos estão disponíveis na plataforma FutebolCard.



A torcida alvirrubra também deve se fazer presente na Ilha do Retiro. Antes, o clube da Rosa e Silva já havia anunciado que as vendas do setor visitante estavam esgotados.

Com todos os ingressos já vendidos, o jogo de ida da final do Pernambucano entre Náutico e Sport será realizado neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro. Já a volta ocorre no dia 8 de março, nos Aflitos, também às 18h.

Ambas as partidas contarão com a presença das duas torcidas em campo.

 

