Náutico anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para volta da final do Pernambucano nos Aflitos
Jogo que confirmará o campeão estadual ocorre no dia 8 de março, às 18h, no Estádio dos Aflitos
Antes mesmo da realização da partida de ida da final do Campeonato Pernambucano 2026 entre Náutico e Sport neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro, o Timbu já vem pensando no duelo da volta no dia 8 de março, no Estádio dos Aflitos.
A equipe alvirrubra anunciou, na manhã deste sábado (28), que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida em sua casa.
Em suas redes sociais, o Náutico afirmou que os setores Caldeirão, Vermelho e Hexa já se encontram esgotados. Apenas o setor de cadeiras segue disponível para os alvirrubros. Os ingressos estão disponíveis na plataforma FutebolCard.
Alô, torcedor alvirrubro!— Náutico (@nauticope) February 28, 2026
NOVA PARCIAL NA ÁREA:
CALDEIRÃO, VERMELHO E HEXA ESGOTADOS! Restam apenas ingressos do setor de CADEIRAS.
CHECK-IN: https://t.co/d8tSRzanMX
INGRESSOS: https://t.co/eS8hsmVmNx pic.twitter.com/KRLyCW0t00
A torcida alvirrubra também deve se fazer presente na Ilha do Retiro. Antes, o clube da Rosa e Silva já havia anunciado que as vendas do setor visitante estavam esgotados.
Com todos os ingressos já vendidos, o jogo de ida da final do Pernambucano entre Náutico e Sport será realizado neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro. Já a volta ocorre no dia 8 de março, nos Aflitos, também às 18h.
Ambas as partidas contarão com a presença das duas torcidas em campo.
Apoio NUNCA faltará. Nunca. pic.twitter.com/EBvFFnyljy— Náutico (@nauticope) February 28, 2026