Futebol Náutico anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para volta da final do Pernambucano nos Aflitos Jogo que confirmará o campeão estadual ocorre no dia 8 de março, às 18h, no Estádio dos Aflitos

Antes mesmo da realização da partida de ida da final do Campeonato Pernambucano 2026 entre Náutico e Sport neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro, o Timbu já vem pensando no duelo da volta no dia 8 de março, no Estádio dos Aflitos.



A equipe alvirrubra anunciou, na manhã deste sábado (28), que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida em sua casa.

Em suas redes sociais, o Náutico afirmou que os setores Caldeirão, Vermelho e Hexa já se encontram esgotados. Apenas o setor de cadeiras segue disponível para os alvirrubros. Os ingressos estão disponíveis na plataforma FutebolCard.





