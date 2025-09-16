Náutico anuncia mais de 9 mil ingressos vendidos para duelo com a Ponte Preta
Partida será disputada no próximo sábado (20), nos Aflitos
O Náutico divulgou, na noite desta terça-feira (16), a parcial de ingressos comercializados para a partida do próximo sábado (20), diante da Ponte Preta, às 17h, nos Aflitos, pela terceira rodada do quadrangular da Série C. Até o momento, 9.011 alvirrubros confirmaram presença.
O clube pernambucano precisa do resultado positivo para se recuperar do revés sofrido para o Guarani, no último sábado (13), por 2x0, também na capital pernambucana. Na ocasião, 15.311 torcedores foram à casa alvirrubra.
Os ingressos para o compromisso diante da Ponte custam a partir R$ 30 (meia-entrada) e podem ser encontrados nos site Futebol Card, para o público geral, e no Mais Fiel do Nordeste, para os sócios. Os valores seguem até às 23h59 desta quarta-feira (17).