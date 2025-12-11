A- A+

Futebol Náutico anuncia oficialmente a chegada do zagueiro Wanderson, ex-Ponte Preta Defensor foi titular absoluto na conquista do acesso e título da equipe paulista em 2025

O Náutico anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (11), a contratação do zagueiro Wanderson, atleta de 31 anos e com passagens por Ponte Preta, Paysandu e CSA.

O maranhense fez duas temporadas, 2023 e 2024, com mais de 40 jogos com a camisa do Paysandu.

Em 2025, defendeu o CSA nas competições do primeiro semestre - Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil.

Mas com o início da Série C, o zagueiro se transferiu para a Ponte Preta. Pela Macaca, foram 26 partidas, todas como titular, sendo nome direto na conquista do acesso e título da competição.

