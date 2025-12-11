Futebol
Náutico anuncia oficialmente a chegada do zagueiro Wanderson, ex-Ponte Preta
Defensor foi titular absoluto na conquista do acesso e título da equipe paulista em 2025
O Náutico anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (11), a contratação do zagueiro Wanderson, atleta de 31 anos e com passagens por Ponte Preta, Paysandu e CSA.
Leia também
• Náutico anuncia contratação do goleiro uruguaio Gastón Guruceaga
• Base, CT e Aflitos: Ricardo Malta assume vice-presidência do Náutico pregando reestruturação
O maranhense fez duas temporadas, 2023 e 2024, com mais de 40 jogos com a camisa do Paysandu.
Em 2025, defendeu o CSA nas competições do primeiro semestre - Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil.
Mas com o início da Série C, o zagueiro se transferiu para a Ponte Preta. Pela Macaca, foram 26 partidas, todas como titular, sendo nome direto na conquista do acesso e título da competição.