Futebol

Náutico anuncia oficialmente a chegada do zagueiro Wanderson, ex-Ponte Preta

Defensor foi titular absoluto na conquista do acesso e título da equipe paulista em 2025

Wanderson disputou a última Série C com a camisa da Ponte Preta Wanderson disputou a última Série C com a camisa da Ponte Preta  - Foto: Divulgação/@w_anderson34

O Náutico anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (11), a contratação do zagueiro Wanderson, atleta de 31 anos e com passagens por Ponte Preta, Paysandu e CSA. 

O maranhense fez duas temporadas, 2023 e 2024, com mais de 40 jogos com a camisa do Paysandu. 

Em 2025, defendeu o CSA nas competições do primeiro semestre - Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. 

Mas com o início da Série C, o zagueiro se transferiu para a Ponte Preta. Pela Macaca, foram 26 partidas, todas como titular, sendo nome direto na conquista do acesso e título da competição.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

