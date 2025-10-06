A- A+

Futebol Náutico anuncia promoção de ingressos para jogo contra o Brusque Duelo será neste sábado (11), nos Aflitos, pela última rodada da fase do quadrangular da Série C

Leia também

• Náutico: mesmo cumprindo protocolo de concussão, Mateus Silva pode ser liberado contra o Brusque

• Náutico: Hélio dos Anjos não descarta contar com Vinícius diante do Brusque

O Náutico anunciou nesta segunda-feira (6) os valores promocionais dos ingressos para o jogo contra o Brusque, sábado (11), nos Aflitos, pela rodada final do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Todos os setores do estádio terão bilhetes ao custo de R$ 20.

Sócio pagante de mensalidade compra ainda mais barato: a partir de R$ 12. Os valores promocionais são válidos até a próxima quinta-feira (9).

Na lanterna, com cinco pontos, o Náutico terá de vencer o Brusque e torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli, para subir de divisão.. Se o jogo terminar empatado, o Timbu só conseguirá avançar se ganhar por mais de três gols de diferença.

Veja também