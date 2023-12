A- A+

NÁUTICO Náutico anuncia renovação com lateral-esquerdo Diego Matos para a temporada 2024 Em 2023, o jogador disputou 34 partidas e marcou um gol com a camisa alvirrubra

O Náutico anunciou, neste sábado (2), a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Diego Matos. Titular durante quase toda a temporada de 2023, exceto pelo momento em que esteve lesionado, o atleta de 26 anos segue como opção alvirrubra para a disputa do Campeonato Pernambucano e Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

Conforme apurado pela Folha de Pernambuco em novembro, o Náutico já estava confiante para a renovação, que, por fim, se concretizou após ambas partes chegarem a um acordo. Na última temporada, o lateral foi um nome importante para o elenco alvirrubro até perder a vaga após fraturar três vertebras da coluna, em junho. Ao se recuperar, Diego Matos chegou ainda a disputar as duas últimas partidas do Timbu na Série C.

No total, Diego Matos possui 34 jogos com a camisa do Náutico, com um gol marcado. O jogador chegou ao clube no início da última temporada após defender o Avaí em 2022, numa passagem rápida com apenas dez partidas.

O anúncio da renovação é mais um movimento do Náutico na construção do elenco para o próximo ano. Ao todo, seis jogadores já foram contradados: o meio-campista Marco Antônio, os zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos, o lateral-direito Arnaldo e o volante Lorran.



A raça, a entrega e a dedicação de Diego Matos estarão conosco outra vez em 2024. pic.twitter.com/yXcjET4pU2 — Náutico (@nauticope) December 2, 2023

